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Псковский суд признал незаконным зоопарк базы отдыха на Чудском озере

Общество

Постройки зоопарка возведены самовольно на землях лесного фонда

Псковский суд признал незаконным зоопарк базы отдыха на Чудском озере
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Лошади

г. Гдов, Псковская область, 22 октября 2018, 15:51 — REGNUM  В Псковской области суд удовлетворил требования природоохранного прокурора и признал снести самовольные постройки на территории базы отдыха «Тридевятое царство» в Гдовском районе на берегу Чудского озера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что строения, в которых содержались домашние животные, были возведены на землях лесного фонда.

Это конюшня, птичники, крольчатники, хлев для овец, вольеры для лошадей, домашних птиц, овец, а также колодец для сточных вод и трубопроводы к нему, которые оказались на землях Гдовского лесничества. Соорудивший эти строения предприниматель передал их в ООО «Сказка», которое управляет базой отдыха «Тридевятое царство».

Помимо сноса самовольных построек, суд обязал предпринимателя провести восстановление территории строительства за свой счёт. Решение суда в законную силу не вступило и может быть оспорено.

Отметим, что база отдыха «Тридевятое царство» привлекала туристов, в том числе, минизоопарком, расположенным на её территории, где посетителям предлагали познакомиться с домашними животными.

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Незаконное строительство и самозахваты земель
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