Скандальный сын премьер-министра Израиля оскорбил журналистку

Иерусалим, , 21:54 — REGNUM Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху опубликовал скандальное заявление на своей странице в Facebook, оскорбив известную израильскую журналистку Офиру Асаяг. Как сообщает израильская телерадиокомпания «Кан», позже сын главы правительства удалил данный пост.

Известно, что поводом для недовольства со стороны сына главы правительства Израиля послужило шоу Офиры Асаяг. На шоу была приглашена Орна Перец, с которой у Биньямина Нетаньяху недавно произошел конфликт.

«Офира Асаяг — грубая скотина, достигшая успеха благодаря роману с женатым мужчиной. Канал «Кешет» транслирует ее низкопробную передачу только потому, что она атакует моего отца и его сторонников», — написал Яир Нетаньяху в своем Facebook сразу после выхода шоу в эфир.

Напомним, что это не первый скандал с участием младшего сына Биньямина Нетаньяху. Ранее он назвал журналиста Амнона Абрамовича «мусорным ведром и советским пропагандистом».