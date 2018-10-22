Анита Цой доставлена в одну из клиник Москвы — СМИ

Москва, , 15:42 — REGNUM Эстрадная певица Анита Цой в связи с обострением желчекаменной болезни попала в московскую клинику. Об этом сообщает пресс-служба артистки.

Исполнительнице проводится операция по удалению камня из желчного пузыря, а ее ближайшие концерты в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани переносятся, со ссылкой на представителя артистки сообщает РИА Новости.

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Ранее Анита Цой написала в своем Instagram, что была госпитализирована в Краснодарском крае во время гастролей. Певица также попросила прощения у своих поклонников за то, что ее выступления в ряде крупных городов России переносятся.

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