В Мурманске перевели в цифру издававшуюся в 1940-е газету военных лётчиков

Мурманск, , 15:40 — REGNUM В Заполярье оцифровали 75 номеров газеты «Сафоновец», которая издавалась в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте, сообщил региональный комитет по культуре и искусству.

Как передаёт телекомпания ТВ-21, газета 2-го гвардейского истребительного авиаполка Северного флота имени Бориса Сафонова, легендарного лётчика Северного флота и первого дважды Героя СССР, выходила с 8 декабря 1942 года. На её страницах рассказывалось про выдающихся лётчиков, которые выполняли боевые задания в небе над Кольским полуостровом.

Теперь газета военных лётчиков доступна в электронном архиве мурманской областной научной библиотеки «Кольский Север». Оригиналы издания при этом хранятся в военно-морском музее Северного флота, расположенном в Мурманске.

Специальный раздел электронного архива «Сохраняя память о войне» содержит оцифрованные книги памяти, документы, фото‑ и видеоматериалы о войне, фронтовые письма и газеты того периода.

Борис Сафонов 24 июня 1941 года первым из лётчиков морской авиации сбил вражеский самолёт. По данным из открытых источников, за 11 месяцев войны ас совершил 224 боевых вылета, сбил 25 вражеских самолётов лично и 14 в группе. Погиб 30 мая 1942 года во время вылета для прикрытия конвоя союзников PQ-16, сообщает Интерфакс.

В память о лётчике в ЗАТО Североморск названы два посёлка — Сафоново и Сафоново-1, непосредственно в главной базе Северного флота — Североморске его именем названа центральная улица.