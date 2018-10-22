Архангельский морской рыбопромышленный техникум перейдёт под крыло САФУ

Архангельск, , 15:37 — REGNUM Руководители отраслевых предприятий поддержали развитие Архангельского морского рыбопромышленного техникума в составе Северного (Арктического) федерального университета, сообщает 22 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что вопрос о переходе техникума обсуждался и на уровне региона, и в министерстве образования и науки РФ. В региональном совещании на эту тему приняли участие министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин, генеральный директор компании Ягры Александр Антипин и другие руководители.

«Участники совещания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве по созданию и реализации программы развития Морского рыбопромышленного техникума САФУ», — говорится в сообщении.

Они также войдут в попечительский совет техникума и будут содействовать сотрудничеству в образовательной, научной, производственной и социальной сферах в интересах инновационного развития рыбопромышленной отрасли.

Напомним, в этом году Мурманский государственный технический университет принял решение о ликвидации архангельского филиала — Архангельского морского рыбопромышленного техникума, поэтому промышленники и региональные власти взяли решение вопроса в свои руки.