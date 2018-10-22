В ДНР готовы уничтожить позиции украинской артиллерии ответным огнём

Донецк, , 15:35 — REGNUM Разведка ДНР обнаружила все позиции украинской артиллерии, с которых обстреливается территория Республики, заявил представитель вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов, сообщило 22 октября «Донецкое агентство новостей».

«Мы ответственно заявляем, что нашей разведкой вскрыты все позиции артиллерии и минометных подразделений ВСУ, которые ведут огонь в нарушение всех договоренностей», — отметил Безсонов.

Он также предупредил, что армия готова обеспечить безопасность мирного населения, и уничтожить ответным огнём позиции противника

«Будут уничтожены ответным огнем с применением не запрещенного Минскими соглашениями вооружения».

Напомним, Минские соглашения, подписанные в том числе Украиной 12 февраля 2015 года, предусматривают вывод орудий калибра более 100 мм на 50 км от линии соприкосновения. Однако Украина вот уже три года не исполняет взятые на себя обязательства, постоянно обстреливая Донбасс из запрещённых видов вооружений.

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