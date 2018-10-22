Жителей России в ноябре ждут три выходных дня подряд

Москва, , 15:29 — REGNUM В связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства жители России будут отдыхать три дня подряд — с 3 по 5 ноября, ранее было опубликовано соответствующее постановление правительства РФ.

В 2018 году 4 ноября совпадает с воскресеньем, поэтому выходной день будет и в понедельник, 5 ноября.

Напомним, День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник связан с победой Второго народного ополчения под руководство князя Дмитрия Пожарского над польскими оккупационными войсками в 1612 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил график переноса выходных дней в 2019 году. Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

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