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Число преступлений в Италии за год снизилось на 2%

Общество

Городами с наибольшим распространением преступности являются Милан и Римини

Милан, Италия, 22 октября 2018, 15:28 — REGNUM  По данным за 2017 год, в Италии совершается 6650 преступлений в день, что на 2,3% ниже аналогичного показателя 2016 года, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 22 октября.

При этом преступления некоторых видов стали происходить чаще. В частности, речь идет о сексуальном насилии (рост — 15%), поджогах и киберпреступности, а также о незаконном обороте наркотиков (10%).

Число преступлений «традиционного» вида, в частности краж, медленно сокращается (на 6% в 2017 году), но кражи по-прежнему составляют более половины от всех совершаемых преступлений, отмечают обозреватели издания.

Городами с наибольшим распространением преступности являются Милан и Римини, где совершается соответственно 7200 и 6950 преступлений на 100 тысяч населения в год.

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Политическая жизнь Италии
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