В Кандалакше Мурманской области сносят гарнизонный дом офицеров

Кандалакша, Мурманская область, , 15:27 — REGNUM С 23 октября по 25 октября на улице Советской в Кандалакше запланированы работы по сносу здания №28, где находится гарнизонный дом офицеров. Работы будут производиться с 8 до 18 часов ежедневно, передаёт телекомпания ТВ-21.

Из-за ограничения доступа к месту проведения работ, жителей и гостей города просят воздержаться от посещения вышеуказанного адреса и прилегающих домов на время проведения сноса здания.

Жильцам прилегающих домов по при убытии на длительный срок следует: исключить нахождение дома без присмотра взрослых несовершеннолетних детей, не оставлять на дворовой территории личный автотранспорт, в период с 11 до 13 часов в вышеуказанные дни форточки, выходящие на здание гарнизонного дома офицеров, оставить в проветриваемом состоянии, убедившись, что они надежно закреплены, убрать с подоконников хрупкие вещи и электроприборы для их сохранности, сообщает МКУ «Управление городским хозяйством».