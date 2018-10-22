Возможность поджога на заводе «Электроцинк» не исключена — глава РСО-Алании

Владикавказ, , 15:25 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров не исключает, что причиной пожара на заводе «Электроцинк» мог стать поджог. По его словам, в момент возгорания в цехе никого не было. Также при пожаре в цехе не обнаружено пострадавших, поэтому непонятно, «откуда взялся пожар». Есть версия, считает Битаров, что это был специальный поджог.

Кроме того, он назвал «спланированной провокацией» активное распространение информации об опасности, которая угрожает жителям Владикавказа из-за пожара, и призывы бежать из города. По словам Битарова, он прибыл на завод около 04:00, а уже в 07:00 «начались все эти истории, публикации в соцсетях, что кто-то погибает, срочно бегите из города и все остальное», пишет «Интерфакс».

Во всяком случае, как подчеркнул глава республики на встрече с журналистами, во всем разберется следствие.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии произошел в ночь на 21 октября. Полностью выгорел один из основных цехов предприятия — электролитный. Работа всего предприятия без этого цеха невозможна, поэтому завод остановлен. Около 1800 его сотрудников остались без работы на срок до двух месяцев, как предварительно сообщило руководство завода.

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