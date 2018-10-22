Почему Соловьёв и Малахов названы самыми авторитетными журналистами

Москва, , 15:25 — REGNUM Данные из доклада группы «Циркон», составленного по итогам по опроса, посвящённого образу журналиста в массовом создании граждан России, (инициатива Фонда «Медиастандарт»), секретарь Союза журналистов России и медиа-исследователь Юлия Загитова считает очевидными. Комментируя в интервью корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что самыми влиятельными были названы Владимир Соловьёв, Андрей Малахов и Владимир Познер, она отметила:

«Часто открывая отчёт о проведённом опросе можно понять какие будут там ответы. Ведь они формируются с точки зрения предпочтений в потреблении. Одним из вопросов исследователей звучал так: «Каким из источников информации о событиях в стране Вы больше доверяете?». И 63% ответили, что они доверяют передачам на российском государственном телевидении. Собственно из-за этого ответ, связанный с Соловьёвым, логичен, потому что если человек потребляет больше всего информации при помощи телеканалов, то конечно он ответит, что популярный журналист для него это Владимир Соловьёв.

Поэтому мне кажется, что это всё очевидно, чего не скажешь о Юрии Дуде. Это всё-таки кумир людей молодого поколения или как их еще называют — милениалов — но в целом это конечно радует, что он там появился, у него достаточно большая аудитория.

Другой важный момент в том, что в исследовании всё-таки приняли участие не так много людей. У нас в России живёт 145 миллионов, а в исследовании приняли учтены мнения 1600 человек. Вот эти люди и обозначили своих кумиров, ими стали Владимир Соловьев, Владимир Познер и Юрий Дудь», — резюмировала секретарь Союза журналистов России и медиа-исследователь Юлия Загитова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам опроса, проведенного группой «Циркон» по инициативе Фонда «Медиастандарт» выяснилось, что Владимиру Соловьёву, Андрею Малахову и Владимиру Познеру граждане России доверяют больше всего. Видеоблогера Юрия Дудя признали наиболее влиятельным в среде интернет-журналистов.

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