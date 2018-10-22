Алиментщик-видеоблогер из Колы сам выдал себя судебным приставам

Кола, Мурманская область, , 15:22 — REGNUM Житель Колы Мурманской области решил похвастаться перед подписчиками своего видеоканала, что давно прячется от судебных приставов, и они его никогда не найдут, передаёт телекомпания ТВ-21. Что же, вызов принят, как говорится.

Северянин не учел, что приставы — люди современные и трансляции, особенно, где задействованы их подопечные, смотрят.

Видеоблогер, кроме того, что искал славу в Интернете, задолжал по алиментам более 280 тысяч рублей. Но как найти мужчину, если он не умышленно сообщал своим зрителям адрес съемной квартиры?

Приставы задействовали дедукцию. Алиментщик упомянул на видео, что недалеко от места его жительства находится благоустроенный водоём. Эта информация, вместе с попавшими в кадр видами из окна и ракурсом съёмки, позволила установить судебному приставу, дом, этаж и квартиру.

В результате выхода по адресу должник был установлен и доставлен в отдел судебных приставов для дачи пояснений. Разыскное дело окончено, сообщает УФССП России по Мурманской области.