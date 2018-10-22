ВСУ получили партию отремонтированных залповых систем «Ураган»

Киев, , 15:14 — REGNUM В украинские войска передана партия ракетных систем залпового огня «Ураган», заявил президент Украины Пётр Порошенко 22 октября на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии», — отметил Порошенко.

Напомним, в ходе пожаров на военных складах, за последние полтора года Украина утратила 40% своих боеприпасов, что втрое больше, чем ВСУ выпустили по Донбассу с момента начала войны. Значительная часть ракет к РСЗО «Ураган» сгорела во время пожара на складе в городе Сватово и это позволяет надеяться, что отремонтированные украинские машины не будут угрожать мирным жителям Донбасса.

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