Понедельник, 22 Октября 2018 года
15:36:04 МСК

ВСУ получили партию отремонтированных залповых систем «Ураган»

Общество

Украина наращивает боевой потенциал

Киев, 22 октября 2018, 15:14 — REGNUM  В украинские войска передана партия ракетных систем залпового огня «Ураган», заявил президент Украины Пётр Порошенко 22 октября на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии», — отметил Порошенко.

Напомним, в ходе пожаров на военных складах, за последние полтора года Украина утратила 40% своих боеприпасов, что втрое больше, чем ВСУ выпустили по Донбассу с момента начала войны. Значительная часть ракет к РСЗО «Ураган» сгорела во время пожара на складе в городе Сватово и это позволяет надеяться, что отремонтированные украинские машины не будут угрожать мирным жителям Донбасса.

Читайте также: Пожары на артскладах как сдерживающий фактор агрессивности Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить