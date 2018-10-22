В Алма-Ате подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена продлили арест

Алма-Ата, Казахстан, , 15:07 — REGNUM Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил арест в отношении подозреваемых в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает 22 октября агентство «Казинформ».

Мера пресечения в отношении Жанара Т. продлена на 15 суток, до 7 ноября. Арест Армана К. продлён до 4 ноября, Нуралы К. до 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что расследование уголовного дела по факту убийства Дениса Тена находится на завершающей стадии.

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