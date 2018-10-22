Горнорудное производство Казахстана выросло на 6%

Актюбинск, Казахстан, , 14:51 — REGNUM Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек прибыл в Актюбинскую область для разъяснения послания президент республики Нурсултана Назарбаева, сообщает 22 октября издание Zakon.kz.

В ходе встречи с коллективами горнорудных компаний аким (глава) области Бердыбек Сапарбаев заявил, что по итогам девяти месяцев 2018 года производство продукции в данной отрасли составило 1,3 трлн тенге ($3,55 млрд), что на 5,7%, чем годом ранее.

Министр добавил, что Актюбинская область занимает второе место в республике по объем экспорта. Касымбек также встретился с представителями строительных компаний и проверил реализацию государственной программы «7−20−25».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана в своем послании к народу поручил выделить 500 млрд тенге ($1,35 млрд по курсу на 5 октября) на развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта.

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