После взрыва в Гатчине в Ленобласти проверят все опасные производства

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:27 — REGNUM Все опасные производства на территории Ленинградской области будут проверены специальной комиссией с участием чиновников и сотрудников прокуратуры региона. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе областного правительства.

«Нарушителей и тех, кто не предоставит материалы для проверки, ждут меры прокурорского воздействия», — говорится в сообщении.

Проверки начнутся на фоне расследования взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, в результате которого 19 октября четыре человека погибли, семь получили травмы, был нанесен большой материальный ущерб. Причиной ЧП, по данным следствия, стал допуск к работе с опасными веществами людей, не прошедших обучение и не оформленных на предприятии. Три из четырех погибших были иностранцами.

В состав комиссии по проверке опасных производств будут включены сотрудники комитета по труду и занятости населения и Государственной инспекции по труду. Это позволит выявить нарушения при привлечении к работе иностранных граждан, а также проверить квалификацию сотрудников.

«Мы не собираемся ситуативно «кошмарить» региональный бизнес, но жизни и здоровье наших жителей превыше всего. Проведение дополнительных проверок не идет вразрез с выбранной нами стратегией снижения административного давления на предпринимателе», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный инженер гатчинского «Авангарда» обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Он заключен под домашний арест.

Прокуратура Ленобласти обещает дать оценку соблюдения правил противопожарной, промышленной безопасности и иных требований законодательства при осуществлении деятельности ЗАО «Гатчинский Завод «Авангард».