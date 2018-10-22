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Минобороны Казахстана газифицирует более 50% котельных военных городков

Общество

В настоящее время на газ переведено 14% котельных

Астана, 22 октября 2018, 15:05 — REGNUM  Министерство обороны Казахстана планирует газифицировать котельные, подведомственные министерству, сообщили 22 октября в пресс-службе оборонного ведомства.

По данному вопросу в министерстве прошло рабочее совещание с участием главы ведомства Нурлана Ермекбаева. В ходе обсуждения данного вопроса отмечалось, что газификация теплоисточников позволит улучшить экологическую обстановку в местах дислокации подразделений.

На природный газ планируется перевести 51% котельных, которые обеспечивают теплоснабжение военных городков. В настоящее время на газ переведено 14% котельных.

Напомним, 22 октября в акимате (администрации) Астаны сообщили, что заключение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование газификации Астаны будет получено до конца 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Астаны сообщили о сроках газификации города

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