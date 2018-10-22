Эксперт: Новая встреча патриарха и папы состоится, но не в Москве

Москва, , 14:26 — REGNUM После раскола в православном мире отношения РПЦ и Ватикана будут развиваться, и можно прогнозировать новую встречу папы Франциска и патриарха Кирилла, но крайне маловероятно, что эта встреча пройдет в Москве, сказал в разговоре с корреспондентом в понедельник, 22 октября, религиовед Роман Лункин, комментируя информацию о возможном визите главы католической Церкви в Россию.

Ранее в РПЦ опровергли информацию о готовящемся визиты папы в Москву, а также о том, что митрополит Иларион в ходе своего недавнего визита в Ватикан сделал папе такое предложение. Вопрос о возите папы «не стоит на повестке дня», сказал руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Целью визита митрополита Илариона в Ватикан было разъяснение позиции РПЦ по церковному размежеванию с Константинополем, а также стремление заручиться сдержанной поддержкой Ватикана по этому вопросу. Судя по косвенным свидетельствам, эта цель была достигнута, в Ватикане намерены продолжать диалог с РПЦ и не намерены вмешиваться во внутриправославный конфликт.

В обозримом будущем вполне вероятна новая встреча папы и патриарха, тем более что теперь Кирилл с точки зрения РПЦ является главой не только крупнейшей из православных церквей, но по сути и лидером всего православия. То есть развивать православно-католический диалог по таким, например, вопросам, как поддержка христиан Ближнего Востока, будет со стороны православных именно глава РПЦ.

Но такая встреча, если она состоится, пройдет на нейтральной территории, а не в Москве и тем более не в Риме. Во втором случае патриарх Кирилл выступал бы в роли гостя, а визит папы в Москву вызвал бы напряжение в консервативных кругах. Особенно странно он смотрелся бы именно сейчас, когда РПЦ обвиняет Варфоломея в папизме и вспоминает об унии. И в целом РПЦ за пределами России станет в ближайшее время более открытой к диалогу с католиками, поскольку заинтересована в такой поддержке, — сказал Лункин.