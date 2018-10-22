В Череповце ликвидируют незаконные кладбища домашних животных

Череповец, Вологодская область, , 14:20 — REGNUM В городе Череповце Вологодской области негде хоронить домашних животных. На территории населённого пункта существует несколько захоронений питомцев, однако все они несанкционированные, передаёт ОТР.

Городская прокуратура, которая провела проверку на одном из таких кладбищ, где бывшие хозяева четвероногих уже стали ставить оградки и таблички, вынесла постановление о его ликвидации. Кроме того, ликвидировать остальные места захоронения питомцев от горожан требуют сотрудники коммунальных служб Череповца.

Всё дело в том, что такие захоронения — опасны. Тела умерших питомцев относятся к биологическим отходам, которые требуют специальной утилизации.

«Такие отходы необходимо утилизировать в специальных цехах, обеззараживать, сжигать, можно сдать в спецавтотранс, муниципальное предприятие Череповца», — пояснила пресс-секретарь департамента ЖКХ мэрии Череповца Юлия Бочкарева.

Однако ликвидировать незаконные кладбища горожане не торопятся. Они просят у местных властей открыть легальные места захоронения для питомцев, как это сделано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Иркутске.

Пока подобных планов у череповецких властей нет, а коммунальщики уже готовы приступить к сносу незаконных кладбищ.