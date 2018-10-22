«Патриоты» в России: что с филиалами военно-патриотических парков

Ксения Плинер, , 13:47 — REGNUM

Со времени официального открытия в 2015 году Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» ведется множество разговоров о том, где еще и в каком объеме будут открыты филиалы. Действительно, «Патриот» в Кубинке Московской области поражает своими масштабами, посетители особенно отмечают продуманную инфраструктуру и разноплановость площадок, которые позволяют найти для себя что-то интересное для каждого поколения. Кроме того, уже четыре года парк становится площадкой для проведения Международного военно-технического форума «Армия». Без сомнения, любой регион страны не откажется иметь подобную опорную площадку для просвещения и обучения молодого поколения, разнообразного семейного отдыха и проведения выставок и конференций.

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу еще в 2016 году делился планами министерства открыть филиалы парка «Патриот» во всех четырех военных округах — Восточном (Владивосток), Центральном (Верхняя Пышма), Южном (Ростов-на-Дону), Западном (Кронштадт), а также в Севастополе и Североморске. Также о своих планах открыть филиал парка «Патриот» заявляли в Тульской области (декабрь 2017) и республике Хакасия (февраль 2018).

Как заявлял министр, Минобороны РФ не должно бесконечно милитаризировать страну, необходимо заняться патриотическим воспитанием молодого поколения, для чего и необходимы парки «Патриот». Открытие филиалов парка по всей стране было запланировано для придания масштабности проекту. Первоначально главными акцентами начинания являлись образовательный, воспитательный и исторический векторы развития. Однако, как отмечают эксперты, по завершении строительства в некоторых парках военно-патриотический акцент сместился в сторону туристической составляющей.

Кроме того, открытие нескольких парков откладывается из года в год из-за различных проблем.

Важнейшим событием этого года для патриотического проекта стало подписанное 3 октября распоряжение правительства РФ о создании в России пяти военно-патриотических парков «Патриот». Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, парки под ведомством Минобороны РФ разместятся в Санкт-Петербурге и Кронштадте, на острове Русский (Приморский край), в Верхней Пышме (Свердловская область), Севастополе и в поселке Кильдинстрой (Мурманская область).

Владивосток. Филиал на территории объекта культурного наследия

Первый филиал парка «Патриот» открылся во Владивостоке на территории туристско-рекреационной особой экономической зоны острова Русский в июле 2017 года. Этот второй реально функционирующий объект был размещен на территории уникального фортификационного сооружения — береговой башенной батареи № 981 им. К. Ворошилова (с 1934 года). Существует мнение, что при строительстве историческая обстановка «Ворошиловской батареи» претерпела изменения.

По сообщению регионального портала PrimaMedia, после открытия парка краевед, сотрудник Военно-исторического музея ТОФ, действительный член Русского географического общества Олег Стратиевский заявил, что при строительстве пострадали крепостные сооружения прошлых веков, которые ежегодно привлекали интерес 10 тысяч школьников. Также эксперт отметил, что одна из развязок моста ведет в тупик, однако для ее строительства был уничтожен вал ручной работы периода Русско-японской войны.

Однако были и другие мнения: военный историк, писатель и журналист Алексей Суконкин полагает, что объекты военно-патриотического парка культуры и отдыха дополнят памятник и помогут привлекать туристов.

«С одной стороны, не хочется, чтобы портили исторический вид батареи. А с другой стороны, там же планируется строительство интересных развлекательных объектов, которые будут привлекать публику, и через них люди еще больше будут смотреть на батарею, больше средств можно будет выручить. Батарея же останется, ее просто дополнят. Лично я особой тревоги не испытываю. Сохранить наследие, конечно, нужно, но и привлечь внимание к этому наследию тоже важно, чтобы больше людей приходило на экскурсии», — цитирует эксперта Рrimamedia.ru

В настоящий момент на территории комплекса работают тематические площадки: выставка вооружения и военной техники, историческая реконструкция «Партизанская деревня», конно-спортивный комплекс, зона для пейнтбола, технодром и стрелковый тир. Планируется расширение парка до 25 объектов, и расположатся они на площади в 180 га. Сейчас особой популярностью среди посетителей пользуется главный экскурсионный объект — «Ворошиловская батарея» — и демонстрационная площадка военной авто-, мото‑ и бронетехники. Строительство осуществлялось на средства Минобороны РФ.

Севастополь. Город-Патриот

Планы создания филиала в Севастополе появились еще летом 2015, тогда был прописан перечень и состав тематических секторов будущего парка, который планировалось построить у горы Гасфорта. Осенью 2016 года землю у горы Гасфорта в собственность запросило Минобороны. Планировалось паритетное финансирование строительства филиала парка — 3 млрд рублей по линии Минобороны, столько же — частные инвестиции. Однако в конце 2016 года правительством Севастополя было проведено социологическое исследование, которое показало наличие большого числа противников строительства. Депутаты заксобрания инициировали проведение общественных слушаний, которые показали отсутствие согласия по вопросу строительства парка по целому ряду причин: на участке находился резервный источник водоснабжения, реликтовый лес, объекты культурного наследия. Министерство обороны в лице официального представителя генерал-майора Игоря Конашенкова отказалось участвовать в конфликте, и в феврале 2017 года проект был свернут.

Тогда многие активисты и эксперты высказывали свою обеспокоенность в связи с отменой проекта. В обсуждениях в социальных сетях жители писали:

«Отстаивайте же Севастополь!» — завещал нам адмирал Корнилов… Севастополь доказал всему миру своими великими оборонами свой патриотизм — не забирайте у нас парк!».

Тем не менее уже в марте того же года Сергей Шойгу представил новый проект филиала парка «Патриот». Он состоял из пяти отдельных кластеров общей площадью 240 га. Первый кластер — легендарная 30-я береговая бронебашенная батарея на Макензевой горе. Второй кластер— «Военно-исторический комплекс — Севастопольская бухта». Третий— «Центральный». Как и в самом парке «Патриот», он будет состоять из выставочных павильонов и открытых площадок для демонстрации техники и проведения массовых мероприятий. Четвертый кластер объединит Балаклавский подземный комплекс стратегических сооружений: базу подводных лодок, хранилище ядерных боеприпасов, а также водолазный комплекс. Пятый объект филиала построят в урочище Алсу, где во время Великой Отечественной войны вел свою деятельность отряд партизан Севастополя. Здесь же располагался секретный, высокозащищенный запасной командный пункт Черноморского флота — «Объект 221». По планам, здесь появится детский оздоровительный лагерь, а также проложат трассу для проведения «Гонки Героев» и несколько маршрутов для горного туризма и альпинизма. Завершить строительство планируется в течение 3−4 лет. Стоимость работ составит ориентировочно 20 млрд рублей.

Принцип деления на кластеры интересен, но в результате борьбы против строительства на горе Гасфорта, концепция парка была изменена, и не в лучшую сторону, оценивают проект региональные эксперты. Приоритетом парка теперь, скорее, можно назвать экскурсионный туризм, именно его предпочли идее ДОСААФа, развитию спорта, практических навыков будущих защитников со всей страны, совмещённых с экскурсиями по местам боев. Дискуссии по вопросам строительства парка не затихают и в социальных сетях, жители Севастополя и сейчас продолжают делиться идеями о правильном выборе мест для филиала парка:

«Все наши бастионы должны быть включены в единую цепь монументального плана демонстрации всего «города-Патриота», каковым Севастополь и является. 14 береговая батарея, находящаяся на территории ЧВВМУ им. П. С. Нахимова (Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова, — прим. ИА REGNUM ), может также стать важным элементом для экскурсий по местам боевой славы защитников города наряду с 30-й ББ (30-я бронебашенная береговая батарея — один из символов обороны Севастополя 1941−1942 годов в период Великой Отечественной войны, — прим. ИА REGNUM ). Чтобы решить задачи патриотического воспитания в рамках парка «Патриот», нужна координационная группа историков и ветеранов ЧФ (Черноморского флота, — прим. ИА REGNUM ) для создания перспективного плана и обсуждения деталей с общественностью».

Город-герой уже сейчас проводит военно-спортивные игры на территории будущего парка.

Кронштадт. Амбициозный проект на тихом ходу

Начало строительства парка «Патриот» в Кронштадте уже имело несколько анонсов. По сообщению регионального портала fontanka.ru, первое представление парка состоялось еще в ноябре 2016 года в региональном центре управления Западного военного округа. Тогда командующий войсками Андрей Картаполов ознакомил присутствующих с концепцией кронштадского парка «Патриот». Согласно презентации, будущий парк включал в себя более 20 зданий — объектов культурного наследия на территории 26 га.

В феврале 2017 года начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов кратко презентовал проект будущего парка. По планам, проект призван вдохнуть новую жизнь в практически заброшенные морские доки, музеи и форты и должен стать военно-морским сектором подмосковного парка. На площадях Кронштадтского адмиралтейства будут зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств. Планируется также открыть многофункциональные тренажерные комплексы двойного назначения, использование которых будет возможно как для развития туристической отрасли, так и для проведения мероприятий боевой подготовки, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.

Мугинов также отметил, что территория фортов Кроншлот и Александр I также будет использована, там будут проводить презентации инновационных технологий. Для молодых людей разместится школа юнг, водолазный комплекс, яхт-клуб и шлюпочная база.

В 2018 году эксперты концепцию проекта обозначили так: «столь амбициозна, что вызывает сомнения в реализации». Главные сомнения экспертов строятся как на общей стоимости проекта (предварительно, по некоторым оценкам, реконструкция только одного объекта будущего парка была сопоставима со общей стоимостью парка в Кубинке, так как практически все объекты будущего парка — это здания XVIII века, требующие полной реконструкции), так и на вопросах с собственниками земель, на которых сейчас находятся многочисленные объекты культурного наследия (город Санкт-Петербург, Министерство обороны РФ, Кронштадский морской завод) — ведомства планировали передать объекты парку «Патриот» напрямую, после появления соответствующего юридического лица, однако для регистрации юрлица требовалось постановление правительства, которое все еще не выпущено и по сей день. Еще весной 2018 года пресс-служба Западного военного округа сообщила о том, что «в настоящее время решаются все вопросы по согласованию и регистрации парка «Патриот», полноценное открытие парка планировалось летом 2018 года.

К этому времени был открыт «Сектор фронтового быта» на батарее Демидова, где была проложена железная дорога, а также установлена экспозиция с различной военно-морской техникой: батискафами и миниатюрными подводными лодками. Тем не менее 27 июля 2018 года на Западной стенке Усть-Рогатки во время открытия миноносца-музея «Беспокойный» не было сделано никаких заявлений о дальнейшей судьбе Кронштадтского «Патриота». Андрей Картаполов, который более всего ратовал за морской парк «Патриот» и, несмотря на сложности, по сообщению fontanka.ru, говорил о том, что «все равно сделает в Кронштадте парк «Патриот», в конце июля этого года был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником главного военно-политического управления и отбыл в Москву.

И тем не менее надежда у парка есть — после подписания распоряжения правительства РФ процесс строительства парка должен активизироваться.

Верхняя Пышма. В комплексе с «Юным Росгвардейцем»

Появление филиала парка «Патриот» в Верхней Пышме также было объявлено в 2016 году. По планам военных, филиал должен был начать работу уже 6 сентября 2016 на территории Музея военной техники «Боевая слава Урала». На демонстрационной площадке планировалось представить широкой аудитории продукцию уральских предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских институтов, гражданских и военных учебных заведений. Спустя два года также стало известно что Управление Росгвардии по Свердловской области и Екатеринбургский монтажный колледж договорились создать новый военно-патриотический клуб «Юный Росгвардеец». Как сообщает департамент информполитики губернатора региона, клуб будет работать под патронажем министерства образования региона. Клуб «Юный Росгвардеец» будет предлагать студентам и практические занятия сразу после прохождения теоретической подготовки. В колледже считают, что «работа по патриотическому воспитанию имеет особое значение», сегодня здесь учится порядка 1400 студентов.

Тула. Целый квартал притяжения молодежи

О своем намерении построить филиал парка «Патриот-Тула» сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин одним из последних, в декабре 2017 года. Однако строительство продвигается достаточно быстро. На минувшей неделе губернатор области проинспектировал ход работ в парке, который, по его словам, находится в высокой степени готовности. За последние годы Тула преображается, получая все больше точек притяжения. Вслед за построенным Суворовским училищем рядом с ним вырастает парк «Патриот-Тула», образуя с ним единый комплекс, а в сентябре в городе открылась полностью реконструированное городское пространство — Тульская набережная.

Согласно заявлению региональных властей, в парке должно быть все для патриотического воспитания молодежи, проведения соревнований и обучения добровольцев.

Сейчас на территории смонтировано четыре тенто-мобильных укрытия, ведутся работы по строительству конгресс-центра, обустройству асфальтовых покрытий и коммуникаций. Заместитель губернатора области Сергей Егоров отметил, что в парке будут созданы возможности для разных видов досуга — спортивного, военно-патриотического, культурного и семейного. Их перечень сейчас формирует региональное учреждение «Тульские парки», на баланс которого инвестор передаст парк по завершении строительства. Глава региона поручил Егорову держать ситуацию на контроле и оказывать застройщику необходимую поддержку.

Эксперты отмечают, что филиал парка «Патриот-Тула» в Тульской области во многом отличается от других региональных подразделений парка «Патриот».

"Прежде всего, этот парк не находится на балансе у Министерства обороны и строится исключительно за счет денежных средств частных инвесторов. Расходы региональных бюджетных средств или даже средств военного ведомства на патриотическое воспитание в ущерб социальным вопросам в настоящее время могут стать особенно раздражающим фактором для значительной части населения. Кроме того, решения по парку более автономны — большинство филиалов парка, где заказчиком выступает Минобороны, только с начала октября смогут реально начать заключать контракты, так как ожидали постановления правительства РФ для формирования юридического лица. Инициатором строительства Тульского «Патриота» выступил глава региона, а значит, различные бюрократические проблемы разрешаются достаточно быстро», — отмечает руководитель ИА «Национальный эксперт», политолог, кандидат экономических наук Михаил Белый.

В каком-то смысле Тульский проект парка «Патриот» больше всего соответствует своему «прародителю» на Кубинке, полагает эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Сергей Ходос:

«Здесь нет объектов культурной ценности, которые могут быть испорчены во время строительства, и в то же время нельзя сказать, что экспозиция парка будет иметь декоративный характер — все-таки Тула — оружейная мастерская России, здесь спокойно могут быть представлены разные виды орудий и военной техники. Кроме того, не думаю, что парк со временем превратится исключительно в туристическую достопримечательность: губернатор области создает целое пространство силы для всестороннего воспитания молодежи, рядом располагается Суворовское военное училище, а вскоре неподалеку появится Ледовый дворец».

Однако, как и в любом хорошем начинании, эксперт видит возможные сложности в будущем развитии парка при отсутствии господдержки:

«Такой масштабный проект, конечно, сложно осуществить, используя только ресурсы инвесторов. Парку потребуются полноценные рекреационные объекты — кафе, оборудование для игры наподобие лазертага, тир и прочее. Без должного уровня господдержки, думаю, ни один инвестор не потянет полноценное завершение проекта. Уверен, город-герой Тула также сможет продемонстрировать бережное отношение к военному прошлому, а также должную организацию рекреационной и досуговой деятельности жителей и гостей города».