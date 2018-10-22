В Эфиопии у мужчины из желудка удалили более ста 10-сантиметрвых гвоздей

Аддис-Абеба, , 13:39 — REGNUM Врачи одной из больниц столицы Эфиопии вытащили из живота пациента более 100 десятисантиметровых гвоздей, а также ряд других колюще-режущих режущих предметов, сообщает со ссылкой на медицинский персонал сообщает французский телеканал BFM TV.

По словам хирурга Давита Теаре, 33-летний мужчина страдает психиатрическим заболеванием и перестал принимать препараты около двух лет назад.

«Возможно, поэтому он и начал потреблять те или иные предметы», — отметил он.

Помимо 122 десятисантиметровых гвоздей, медики обнаружили у него в животе четыре кнопки, две иглы, зубочистку, несколько ножей и битое стекло.

«Повезло, что эти колюще-режущие предметы не поранили ему желудок, что бы могло привести к серьезным инфекциям и даже смерти», — добавил Теаре.

В больнице подчеркнули, что пациент чувствует себя хорошо, а также призвали его близких внимательно следить за его физическим состоянием.