В Северо-Казахстанской области выросло количество тяжких преступлений

Петропавловск, Казахстан, , 13:21 — REGNUM В 2018 году в Северо-Казахстанской области на 22% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает 22 октября издание «Казинформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В надзорном ведомстве отметили, что более половины всех преступлений совершается безработными лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Каждому второму преступнику, осужденному за убийство, в качестве дополнительной меры назначено принудительное лечение от алкоголизма.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал руководителей региональных департаментов внутренних дел (ДВД) за победные рапорты на фоне роста преступности.

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