Пострадавшее от взрыва здание колледжа в Керчи обследуют специалисты

Керчь, Крым, , 13:18 — REGNUM Специалисты оценят ущерб, который был нанесён зданию политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября прогремел взрыв и произошла стрельбы. Для этого будет использован аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». Как сообщали ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, комплекс был направлен ведомством в Керчь 21 октября.

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«Мобильный диагностический комплекс позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени повреждённости, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведовства.

По словам специалистов, в среднем, оценка состояния зданий занимает не более семи дней.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что здание колледжа будет восстановлено за счёт средств республиканского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября совершил студент этого учреждения Владислав Росляков. В результате стрельбы и взрыва самодельного взрывного устройства погибли 20 человек, еще более 50 пострадали.

На месте ЧП продолжают работать 20 специалистов-психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС. Они оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.

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