Расследование громкого дела о коррупции в правительстве Дагестана продлено

Махачкала, , 13:15 — REGNUM Следственный комитет России продлил срок следствия по уголовному делу над бывшими высокопоставленными чиновниками Дагестана. Расследование продлится до 31 марта 2018 года.

Напомним, бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов и вице-премьер и экс-министр экономики региона Раюдин Юсуфов были задержаны в феврале 2018 года по обвинению в превышении полномочий и мошенничестве в особо крупных размерах.

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По версии следствия, в результате коррупционных преступлений экс-чиновников Дагестана, государственная казна недосчиталась более 100 млн рублей. Позже все фигуранты дела были доставлены в Москву, где ведется следствие. Уголовное дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сентябре Басманный суд города Москвы продлил срок пребывания под стражей бывших дагестанских чиновников до 31 декабря.

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