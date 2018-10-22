С 2019 года в Казахстане отменят трудовые книжки

Астана, , 13:04 — REGNUM С 2019 года оформление электронных трудовых договоров в Казахстане планируется полностью перевести в электронный вид, сообщает 22 октября издание Zakon. kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения республики.

В ведомстве пояснили, что подобный формат отношений между работодателем и соискателем актуален в связи с популярностью дистанционной работы.

Пилотный проект для проверки эффективности реализуемой системы планируется запустить на территории всего Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — сентябре через электронную биржу труда на работу строились более 280 тыс. граждан Казахстана. Планируется, что образовательные организации смогут размещать на электронной бирже свои заявки о курсах обучения.

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