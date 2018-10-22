Историческая победа над «Спартаком» и бюджет будущего: тульская неделя

Зоя Емельянова, , 13:00 — REGNUM

На минувшей неделе в Тульской области обсуждали бюджет 2019 года, решали проблемы дольщиков и болели на стадионе. Главные события недели — в обзоре ИА REGNUM.

Бюджет будущего

В сентябре-октябре в регионах традиционно ведется работа над бюджетами будущего года. Проект главного финансового документа на 2019 год Тульской области уже готов: 15 октября он был представлен на совещании в правительстве региона.

В будущем году финансисты ожидают существенный — на 6,2% — рост налоговых и неналоговых доходом региона, по сравнению с прошлым годом. Основными статьями расходов бюджета 2019 года остается обеспечение социальных обязательств, реализация майских указов президента, приоритетных региональных проектов. В 2019 году Тульская область получит более 10 млрд рублей межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий в размере 1,6 млрд рублей.

Общие же доходы региона на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, расходы — в размере 72,9 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 4,8 млрд рублей или 8,4% налоговых и неналоговых доходов.

В числе особенностей этого бюджета — выделение ассигнований на ремонт лечебных учреждений. В бюджете 2018 года деньги на эти цели заложены не были, в итоге необходимый ремонт проводился за счет самих учреждений и внебюджетных средств. В этом году, сообщило управление пресс-службы, губернатор поручил проанализировать состояние лечебных учреждений и заложить в бюджет ремонт наиболее проблемных больниц и поликлиник с большой посещаемостью. В итоге в план капитального ремонта на 2019 год включено 23 объекта, которые планируется отремонтировать за счет средств регионального бюджета. В их числе — здания Веневской ЦРБ, Ефремовской РБ, Куркинской ЦРБ, Новомосковской городской клинической больницы, Плавской ЦРБ им. С.С. Гагарина (поликлиника Чернского филиала), взрослой поликлиники Ясногорской ЦРБ, а также 11 ФАПов в Дубенском, Чернском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Щекинском и Ясногорском районах. Кроме того, в планах ремонт еще четырех детских поликлиник в г. Новомосковске, в Суворовском и Щекинском районах, детской инфекционной больницы №4 Тулы. Для работ планируется привлечь также внебюджетные средства. Кроме того, запланировано приобретение медицинского оборудования для Тульского областного онкологического диспансера и МРТ в Тульскую областную детскую клиническую больницу.

В 2019 году деньги из бюджета также будут выделены на завершение строительства двух корпусов Тульской областной детской клинической больницы. Также в будущем году планируется начать строительство Тульского областного перинатального центра.

В бюджете будущего года заложены средства и для постепенного решения проблемы с дефицитом медицинских кадров. Решено приобрести 10 квартир для врачей-специалистов в муниципалитетах с наибольшим дефицитом медицинских кадров.

На 207 обманутых дольщиков меньше

Минувшая неделя в Туле началась с хороших новостей для дольщиков многоквартирного дома на ул. Шухова — строительство первой очереди завершено, 15 октября после проведения итоговой проверки инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации дома. Следующий шаг застройщика, пояснили в управлении пресс-службы администрации региона, — обращение в мэрию за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Дом по улице Шухова (ЖК «Вертикаль») начали строить еще в октябре 2014 года, ключи дольщики должны были получить в 2016-м, однако у застройщика возникли проблемы, и вовремя сдать объекты он не смог. Сроки переносились неоднократно, и 2017 году обеспокоенные люди обратились к губернатору Алексею Дюмину: глава региона в начале этого года лично выезжал на площадку, беседовал с представителями застройщика… После этого строительство активизировалось. Итог — первая очередь сдана, 207 участников долевого строительства получат свои квартиры.

Цифровое телевидение в каждый дом

С 1 января 2019 года Тульская область, как и все российские регионы, должна полностью перейти на цифровое телевидение: аналоговое вещание федеральных каналов будет отключено. На данный момент Тульский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) полностью завершил работу по технической подготовке к переходу на «цифру». Таким образом, с 1 января каждый телезритель сможет принимать 20 основных телевизионных каналов и три радиоканала в цифровом качестве.

Однако у жителей региона могут возникнуть сложности, связанные с настройкой телевизоров. Если телевизоры относительно новые (выпущены после 2012 года), то дополнительные устройства не потребуются, для более старых телевизоров придется докупить цифровую приставку и дециметровую антенну (стоимость — от 600 до 1,5 тыс. рублей). В случае если домохозяйство находится в зоне, где невозможно принять эфирный сигнал, то необходимо приобрести спутниковый комплект оборудования.

Кстати, после 1 января одни канал в аналоговом вещании все-таки останется доступным — это телеканал «Первый Тульский». Правда, мера временная, до конца 2019 года. Глава региона также рекомендовал проработать вопрос оказания помощи людям по настройке оборудования для приема цифрового сигнала. Кроме того, областные власти прорабатывают вопрос о помощи малоимущим жителям в приобретении оборудования для приема цифрового сигнала.

Новый парк — для патриотов

Уже скоро в Туле появится новый парк — военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот-Тула». Раньше в этом районе был пустырь, теперь территория активно развивается: появился фактически новый район города. Новый парк, по задумке, должен стать новой достопримечательностью Тулы и местом полноценного семейного отдыха.

«К его созданию мы подошли комплексно, чтобы каждый смог найти тут себе занятие. Кроме выставочных площадок, здесь будут места для занятий спортом, игровые зоны и многое другое. Сейчас уже завершается первая очередь строительства», — рассказал губернатор Алексей Дюмин, на прошлой неделе побывавший на площадке строительства, отметив, что Тульская область — один из первых регионов России, где будет создан аналог парка «Патриот», расположенного в подмосковной Кубинке.

На территории парка появится конгресс-центр, будут установлены тенто-мобильные укрытия, где планируется разместить интерактивную постоянную экспозицию ретро-автомобилей, организовать тематические выставочные площадки с размещением вооружения, военной техники и центра военно-тактических игр, а также проводить прикладные мастер-классы.

Трагедия в Керчи

Трагедия в керченском политехническом колледже, произошедшая 17 октября, не могла не найти отклик у жителей Тулы. Тем более что эти города-Герои являются городами-побратимами.

17 октября в результате нападения на колледж в Керчи погиб 21 человек, более 50 получили травмы. Врачи и сейчас продолжают борьбу за жизнь пострадавших пять человек остаются в очень тяжелом состоянии. По версии следствия, массовое убийство людей организовал студент того же колледжа 18-летний Владислав Росляков. Пока он — единственный подозреваемый.

В Туле близко восприняли трагедия в Керчи. С соболезнованиями выступил губернатор Тульской области.

«От себя лично и от лица всех жителей Тульской области выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Алексей Дюмин.

Простые же жители Тулы в день трагедии и в последующие дни несли на площадь Победы, к мемориалу «Керчь», цветы и свечи.

3:2: «Арсенал» — «Спартак»

Положительные эмоции принесли минувшие выходные тульским любителям футбола: местный клуб «Арсенал» на своем поле вырвал победу у московского «Спартака» в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. Эта победа над «Спартаком» стала первой в истории тульского клуба.

Как сообщила Тульская служба новостей, первый мяч прилетел в ворота хозяев уже на 13 минуте матча, его забил забил Зе Луиш. Но уже в том же тайме «Арсеналу» удалось сравнять счет — гол с пенальти забил Ожегович. Впрочем, завершился первый тайм все же в пользу гостей: второй гол в ворота «Арсенала» вновь отправил Зе Луиш. Второй тайм «Арсенал» начал с атаки, которая принесла хозяевам ничью. На 65 минуте матча Мирзов сумел забить третий год в ворота «Спартака». Итоговый счет 3:2 в пользу «Арсенала». По итогам тура тульский клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице.

С победой тульских футболистов поздравил губернатор Алексей Дюмин.

«Поздравляю «Арсенал» с волевой победой над одним из грандов российского футбола! Этим важным успехом команда снова доказала, что способна дать бой любому сопернику. Пусть сегодняшний результат придаст уверенности и энтузиазма футболистам, тренерскому штабу и всем тульским болельщикам», — подчеркнул глава региона.

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