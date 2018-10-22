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В США намерены узаконить существование только мужского и женского полов

Общество

Таким образом государственные структуры США хотят внести ясность в определение пола

В США намерены узаконить существование только мужского и женского полов
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 22 октября 2018, 12:50 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа намерена принять закона о запрете на юридическую смену пола, сообщает The New York Times.

По данным издания, таким образом государственные структуры США хотят внести ясность в определение пола — он будет подразделяться только на мужской и женский и определяться при рождении человека.

Отмечается, что если соответствующий закон будет принят, то более чем 1,4 млн жителям США откажут в признании их гендера на федеральном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что основное внимание при подготовке американских военнослужащих теперь будет уделяться не продвижению терпимости к солдатам, сменившим свой гендер, проблемам с наркозависимостью или другим общественным вопросам, а передаче боевого опыта.

Читайте подробнее: СМИ: В армии США теперь будут учить воевать, а не гендерному равенству

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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