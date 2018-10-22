В Тутаеве Ярославской области появятся торговые ларьки единого образца

Тутаев, Ярославская область, , 12:47 — REGNUM В Тутаеве разработана концепция внешнего облика нестационарных торговых объектов (НТО) — ларьков и павильонов. Тутаевские власти решили пойти по стопам своих коллег из Ярославля и установили единые требования к таким объектам. Об этом корреспонденту ИА Regnum сообщили в администрации Тутаевского района.

Торговый павильон должен быть серо-красного цвета с белыми буквами, которыми будет обозначено название остановки или того, чем торгует НТО. Кроме внешнего вида, предприниматель должен озаботиться благоустройством территории: тротуарную плитку вокруг киоска, наличие внешнего освещения, урну.

«Мы всегда говорили о том, чтобы внешние требования отвечали тому облику города, который мы хотим видеть, чтобы город был красивым. Торговые объекты, которые функционируют сегодня в Тутаеве, должны поддерживать этот облик города, украшать его, быть примером благоустройства и цивилизованной торговли», — сказала начальник Управления экономического развития и инвестиционной политики администрации Тутаевского района Светлана Федорова.

Первым объектом нестационарной торговли, установленным по новым правилам в Тутаеве, стал остановочный комплекс у «Дома быта».

Схема размещения НТО на территории городского поселения Тутаев включает 81 объект, среди которых киоски, палатки, бахчевые развалы, автолавки и другие объекты мобильной торговли.