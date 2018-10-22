В Мангистауской области Казахстана до конца года построят 20 детских садов

Актау, Казахстан, , 12:32 — REGNUM До конца 2018 года в Мангистауской области Казахстана планируется открыть 20 новых детских садов, передает 22 октября телеканал «Хабар 24».

Планируется, что в 2019 году обеспеченность детскими садами в регионе составит 100%. В настоящее время в Мангистауской области насчитывается 273 детских сада, в том числе 117 частных детских садов.

В 2018 году было начато строительство 33 детских садов. В настоящее время обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 97%. Новые детские сады строятся в основном за счет государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа средняя стоимость одного посещения дошкольных учреждений в Казахстане обходилась родителям в 823 тенге ($2,21 по курсу на 6 сентября), что на 5,1% больше, чем годом ранее.

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