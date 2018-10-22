Охранять керченский политехнический колледж будут до особого распоряжения

Керчь, Крым, , 12:30 — REGNUM Контрольно-пропускной режим, который был введён в Керченском политехническом колледже после кровавой трагедии, пока отменять не планируют. По информации пресс-службы Главного управления Росгвардии по Республике Крым, такой режим будет действовать до особого распоряжения.

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«Охрана по Керчи не снимается со всех учебных заведений, продолжается до особого распоряжения», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы ведомства.

Добавим, что в колледже планируется провести восстановительные работы. При этом средства на эти цели будут выведены из республиканского бюджета. Республиканским ведомствам поручено в кратчайшие сроки обследовать здание, определить степень ущерба и объёмы выполнения необходимых работ.

«На время проведения восстановительных работ студенты продолжат обучение в других корпусах колледжа. На данный момент ведется работа по корректировке учебных планов и оптимизации использования учебных аудиторий», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в результате нападения на политехнический техникум в Керчи, которое совершил студент четвёртого курса этого же учебного заведения, погибли 20 человек, ещё 50 человек остаются в больницах.

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В Керчи объявлено о введении вооружённой охраны школ и детских садов. Меры безопасности после инцидента ужесточили и учебных учреждениях в ряде регионов России.