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Роскомнадзор накажет всех, кто неправильно освещал трагедию в Керчи

Общество

Крымский чиновник пообещал серьёзные санкции за жестокий и непроверенный контент

Роскомнадзор накажет всех, кто неправильно освещал трагедию в Керчи
Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Керчь, Крым, 22 октября 2018, 12:29 — REGNUM  Все средства массовой информации, сообщавшие непроверенные факты и персональные данные несовершеннолетних пострадавших в результате вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж 17 октября, будут иметь дело с Роскомнадзором. Об этом 22 октября в эфире крымской радиостанции заявил замминистра внутренней политики, информации и связи РК Вадим Первых.

«Многие СМИ, в том числе центральные телеканалы, публиковали персональные данные подростков без согласия их родителей. Также особое внимание будет уделено ряду СМИ, которые транслировали видео с камер наблюдения в момент убийства людей, и тем, кто распространял информацию, ссылаясь на непроверенные источники в Telegram-каналах», — отметил чиновник.

Помимо этого, по его словам, санкции будут применены также за нарушение опубликованного указа о трёхдневном трауре по части развлекательного контента.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября программа «Вести Крым» опубликовала кадры записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели несколько фрагментов вооружённого нападения на Керченский политехнический колледж. Однако спустя несколько часов сюжет был удалено со всех платформ в интернете.

ГТРК «Таврида» — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании — открылась в Симферополе 23 июля. Официальный старт работы СМИ дали глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликована видеозапись нападения Рослякова на колледж в Керчи

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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