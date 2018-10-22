Московский метрополитен обыграл акцию с самоуничтожающейся картиной Бэнкси

Москва, , 12:33 — REGNUM Московский метрополитен прорекламировал силиконовые браслеты для оплаты проезда картой «Тройка», обыграв акцию с самоуничтожающейся картиной уличного художника Бэнкси. Ролик появился в Instagram-аккаунте телеканала «Москва 24».

https://www.instagram.com/p/BpJ-cviB7v5/

По сюжету, на дисплеях в вагонах выводится реклама карты «Тройки». Затем изображение начинает опускаться с характерным звуком, будто разрезается шредером. В этот момент из-под экрана появляются силиконовые браслеты для оплаты проезда, а на дисплее высвечивается слоган «Это вам на руку».

Скорее всего, ролик был не импровизацией, а заготовкой. Как заметили пользователи, в видео появился тот же человек, который участвовал в Skidibi Challenge сети магазинов «Пятёрочка». В соцсетях московского метрополитена пока нет упоминаний об этой рекламе.

Напомним, в начале октября картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась встроенным в раму шредером, как только её продали $1,4 млн. Наполовину измельчённой работе дали новое название — «Любовь — в мусорке».

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