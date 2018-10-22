Рецидивист задержан в Петербурге за сексуальное насилие над школьницей

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан ранее неоднократно судимый мужчина, который совершил сексуальное насилие над ученицей 8-го класса школы. Задержанный проверяется на причастность к другим подобным преступлениям.

19 октября в полицию от жительницы Невского района поступило заявление о том, что в парадной одного из домов по Искровскому проспекту неизвестный преступник применил физическую силу в отношении ее 14-летней дочери и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

«В этот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга за совершение указанного преступления задержан 30-летний неработающий гражданин», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Органы СКР, к компетенции которых относится расследование подобных преступлений, возбудили уголовное дело пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

Как уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, задержанному 29 лет, и ранее он был судим за совершение грабежа и преступлений сексуального характера.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, и предъявлении ему обвинения», — добавили в органах СКР по Петербургу.

Одновременно установлена причастность злоумышленника к двум аналогичным преступлениям на территории Невского и Красногвардейского районов Петербурга. Идут следственные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности задержанного.

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Как сообщало ИА REGNUM, безработный мигрант из азиатской страны 14 октября средь бела дня набросился на 12-летнюю девочку в Выборгском районе Санкт-Петербурга и совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера. Негодяя задержали с помощью неравнодушных граждан.

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