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Дефицит кадров в полиции Киева составил почти 17%

Общество

Не хватает в основном бухгалтеров и следователей

Киев, 22 октября 2018, 12:05 — REGNUM  В национальной полиции Киева и Киевской области не хватает 16,9% сотрудников, сообщило 22 октября издание КиевVласть.

В ходе отборов, проведённых в этом году, к дальнейшим этапам конкурса было допущено чуть более половины кандидатов:

«С начала года руководство полиции провело и завершило 35 конкурсных отборов на открытые вакантные должности. Только 57,4% кандидатов, которые подали электронные анкеты были допущены к участию в следующих этапах конкурса», — сказано в ответе, полученном журналистами из главного управления нацполиции.

Отметим, что новой полиции, которую украинские власти сформировали в 2015 году, доверяет менее половины населения страны. При этом уровень преступности в стране, по оценкам экспертов, давно превысил показатели 90-х годов XX века.

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