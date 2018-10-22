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Семье погибшего в Керчи челябинца выделят дополнительные деньги

Общество

Родственникам студента помогут власти города и области

Челябинск, 22 октября 2018, 11:59 — REGNUM  Семья погибшего в Керчи студента Егора Перепелкина получит материальную помощь из бюджетов Челябинска и области. В целом выделено 200 тыс. рублей.

100 тыс. рублей передано семье администрацией Челябинска. Такую же сумму дополнительно направляют и из областного бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже Керчи раздался взрыв и была стрельба. Погибли более 20 человек, в том числе и сам виновник ДТП.

Егор Перепелкин после колледжа собирался отслужить в армии и вернуться на малую родину, в Челябинск. Он стал одним из погибших в Керчи. В субботу, 20 октября, его похоронили в Челябинске.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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