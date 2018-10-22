Названы самые популярные виды добровольческой деятельности в России

Москва, , 11:43 — REGNUM Самым популярным видом добровольческой деятельности в России являются субботники и мероприятиях по благоустройству территории, в них приняли участие 36% граждан страны, об этом свидетельствую данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного 22 октября на сайте организации.

Так, еще 21% респондентов собирали средства и вещи для попавших в тяжелое положение людей, а 19% респондентов перечисляли деньги в общественные организации. При этом в вышеуказанных мероприятиях участвовали граждане в возрасте от 45 до 59 лет.

Напомним, ранее в ходе опроса выяснилось, что счастливые люди более активно занимаются благотворительностью. Категории людей, высоко оценивающих уровень личного счастья (56%), чаще отвечают, что совершали добрые поступки на благо других людей, занимались благотворительностью. Среди тех, кто попал в группу «высокий уровень счастья», 57% помогали другим людям за последний год.

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