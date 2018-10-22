Немецкая газета Zeit-Online призывает возвести супружеские измены в норму

Берлин, , 11:46 — REGNUM 22 октября немецкая цифровая газета Zeit-Online на своей официальной странице в Twitter призвала ознакомиться с написанным в 2012 году текстом-манифестом, фактически призывающим относиться к супружеским изменам как к норме и необходимому для человека явлению.

Автор статьи «Большая», швейцарская журналистка Мишель Бинсвангер утверждает, что не неверность разрушает супружескую жизнь, а ложные, нереалистичные представления о верности. В качестве аргумента того, что моногамия несвойственна человеку (ей «всего» 20 тыс. лет), она приводит экскурс в историю и психологию, а также данные статистики по Швейцарии, согласно которым 72% респондентов хотели бы иметь отношения вне постоянных, а 36% женщин и 44% мужчин уже практикуют это. В первую очередь текст агитирует за сексуальную свободу для женщин.

«Наше стремление к долговременному, глубокому партнерству в конечном итоге соответствует желанию иметь семью, очаг. Законное, человеческое желание. Может быть, мы должны просто признать, что сексуальность также является своего рода сокровенным желанием и имеет право на жизнь. Что мы имеем наши индивидуальные потребности и не должны жить согласно нашим намеченным ролям. Это не упрощает отношений. Но если предположить, что каждое увлечение является своего рода произведением искусства, стоит по меньшей мере попробовать его», — делает вывод Бинсвангер.