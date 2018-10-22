Сотрудники сгоревшего завода в Северной Осетии остались без работы

Владикавказ, , 11:34 — REGNUM Работа завода «Электроцинк» не может быть продолжена, так как сгорел один из основных его производственных цехов — электролитный. Временно работа всего предприятия приостановлена. Об этом заявил глава республики Вячеслав Битаров.

Посетив территорию выгоревшего цеха сразу после тушения огня, Битаров, отметил, что «неоднократно ставил перед руководством завода требования по соблюдению норм экологической безопасности». Об этом, по его словам, свидетельствует ряд положений заключенного соглашения с «УГМК-Холдинг» (Уральской горно-металлургической компанией).

Битаров не уточнил, в течение какого периода времени завод не будет работать. По словам генерального директора завода Игоря Ходыко, необходимо как минимум два месяца для возобновления работы, «для начала должны посмотреть состояние строительных конструкций».

«По первому представлению — это будет длительный срок, потому что так быстро это все не сделать. Будет проектирование для восстановления, проведена экспертиза соответствующая, ремонтные работы. Точно пока сказать нельзя», — цитирует Ходыко портал «15-й регион».

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Напомним, пожар на заводе «Электроцинк» в столице Северной Осетии произошел в ночь на 21 октября. В огне выгорело 4,5 тыс. кв. м площади предприятия. Завод является одним из крупнейших в России предприятий цветной металлургии. Он выпускал цинк, свинец, серную кислоту, кадмий и другие сплавы. В настоящее время численность сотрудников завода составляла около двух тысяч человек.

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