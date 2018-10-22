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В Оренбуржье от чиновников потребовали снести 6 опасных домов

Общество

В двух селах Адамовского района пустуют и разрушаются шесть некогда жилых домов. Здания представляют опасность для населения, однако до сих пор не признаны аварийными

В Оренбуржье от чиновников потребовали снести 6 опасных домов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ветхое жилье

Оренбург, 22 октября 2018, 11:22 — REGNUM  В Адамовском районе Оренбургской области бездействие чиновников стало причиной для обращения прокуратуры в суд с иском. Надзорное ведомство требует признать шесть разрушающихся домов аварийными и снести их. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Некогда жилые дома в селе Белополье и в посёлке Теренсай пустуют с 2013 года. Доступ к полуразрушенным зданиям не ограничен, население этим пользуется и, несмотря на потенциальную опасность обрушения, разбирает дома на строительные материалы.

«Такая ситуация возникла из-за ненадлежащей работы муниципального образования по сохранности указанного имущества», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Помимо иска в суд прокуратура также принимает меры по оценке причиненного материального ущерба, по итогам прокурор намерен поставить вопрос об уголовном преследовании виновных должностных лиц.

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