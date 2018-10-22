В Оренбуржье от чиновников потребовали снести 6 опасных домов

Оренбург, , 11:22 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области бездействие чиновников стало причиной для обращения прокуратуры в суд с иском. Надзорное ведомство требует признать шесть разрушающихся домов аварийными и снести их. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Некогда жилые дома в селе Белополье и в посёлке Теренсай пустуют с 2013 года. Доступ к полуразрушенным зданиям не ограничен, население этим пользуется и, несмотря на потенциальную опасность обрушения, разбирает дома на строительные материалы.

«Такая ситуация возникла из-за ненадлежащей работы муниципального образования по сохранности указанного имущества», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Помимо иска в суд прокуратура также принимает меры по оценке причиненного материального ущерба, по итогам прокурор намерен поставить вопрос об уголовном преследовании виновных должностных лиц.