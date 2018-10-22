В Индии зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой Зика

Джайпур, Индия, , 11:18 — REGNUM На севере Индии зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой Зика, сообщает со ссылкой на местные официальные источники американское агентство Associated Press.

По данным медиков, переносимое москитами заболевание обнаружено у более ста жителей штата Раджастхан. Заболевшие демонстрируют такие симптомы, как лихорадка, сыпь и ломота суставов. За последние несколько дней было обнаружено еще восемь случаев.

Напомним, лихорадка Зика не опасна для человека, а ее течение болезни в некоторых случаях не сопряжено ни с какими симптомами. Тем не менее вирус связывают с появлением патологий у детей, рожденными переболевшими им во время беременности болезнями.