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В Индии зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой Зика

Общество

Лихорадку связывают с патологиями у новорожденных

Джайпур, Индия, 22 октября 2018, 11:18 — REGNUM  На севере Индии зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой Зика, сообщает со ссылкой на местные официальные источники американское агентство Associated Press.

По данным медиков, переносимое москитами заболевание обнаружено у более ста жителей штата Раджастхан. Заболевшие демонстрируют такие симптомы, как лихорадка, сыпь и ломота суставов. За последние несколько дней было обнаружено еще восемь случаев.

Напомним, лихорадка Зика не опасна для человека, а ее течение болезни в некоторых случаях не сопряжено ни с какими симптомами. Тем не менее вирус связывают с появлением патологий у детей, рожденными переболевшими им во время беременности болезнями.

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Вирус Зика
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