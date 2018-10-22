Штрафстоянка для коров: в Тюменской области бурёнки мешают жить людям

Тобольск, Тюменская область, , 11:21 — REGNUM В тюменском Тобольске обсуждают поведение бродячих коров и их хозяев. Коровы неожиданно выбегают на проезжую часть, бродят по тротуарам и детским площадкам, вытаптывают газоны и объедают молодые деревья, высаженные по программе городского озеленения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тему «бесхозного» крупного рогатого скота граждане Тобольска подняли в социальных сетях. В администрации города сообщают, что по поводу беспривязного крупного рогатого скота с начала 2018 года поступило лишь три заявления. В двух случаях нарушители оштрафованы, в третьем — не удалось установить собственника коровы.

Нарушители пояснили, что у них не хватает денег на пастуха. Помогло бы обязательное чипирование крупного рогатого скота, но для этого необходимо тобольским депутатам принять соответствующий документ, поясняют в мэрии западно-сибирской культурной столицы.

В социальных сетях тобольчане предлагают специальную штрафстоянку для коров соорудить, чтобы хозяева замучились их вытаскивать из законодательного плена, или как в Индии, таблички на бурёнок с именами хозяев вешать.

«Раньше ведь такого бардака не было. Это буквально вот года три-четыре, как коровы стали гулять сами по себе. Хорошо хоть, ещё никого не забодали, ведь кто его знает, что они там щиплют на газонах и вдоль дорог. А если такой животине в пасть попадёт какая-нибудь дурман-трава?», — возмущаются некоторые.