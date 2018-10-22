Едьма: родина девушки убившей 59 гитлеровцев

Владимир Станулевич, , 11:06 — REGNUM

Родина снайпера Розы Шаниной — деревня Едьма Устьянского района Архангельской области. Память о ней хранят два здания — школа, где она училась, и дом Богдановской коммуны, в которой она родилась и которую одной из первых в губернии создал отец Розы. Теперь здесь почта. Одноэтажное здание школы 1960-х годов постройки, но спортивные школьные традиции, которые были при Розе, оказались долговечнее стен. У крыльца — футбольное поле, окна классов забраны от мячей сеткой, первое что видишь заходя — тренажерный зал для учеников. Роза любила волейбол, а в 7 классе получила значок Юного Стрелка, который возможно и определил ее жизнь. В школьном музее много фотографий, но единственная личная вещь Розы — ручка которой она писала.

Судьба девушки, после опубликования в 2011 году фронтового дневника, не выглядела ровной дорогой. Дневник был первым изданием, с большими изъятиями «по этическим соображениям». В 2016 году вышло второе — более откровенное. В него не вошли уже только «резко негативные оценки» прямой и откровенной девушки. По материалам единственного оставшегося в живых брата Розы — Марата, дневник дополнили историей семьи Шаниных. Это эпос, размера шекспировских трагедий! Шанины — часть революционного потока России XX века, многие из семьи в нем утонули, кто — героически, кто — пропал без вести, кого расстреляли. Кого-то поток вынес на поверхность.

Отец — Егор Михайлович (1891−1968), двухметровый, широкоплечий, неграмотный, не отличающий 15 копеек от 20, инвалид 1-й Мировой войны. Создатель в 1919 году Богдановской коммуны, во время антибольшевистского восстания 1921 года арестован и чуть не расстрелян. На следующий день красноармейский отряд поменял все местами — расстреляли вождей восстания. Затем до конца жизни то парторг, то председатель сельсовета, после смерти Сталина открыто критиковал Хрущева. Был жесток с коммунарами, и своими родными. Детей назвал именами революционеров — Марат, Лассаль. Розу назвал в честь Розы Люксембург.

Мать Анна Алексеевна (1891−1964), тихая богобоязненная женщина, одного из сыновей родила на покосе, сама обрезала пуповину и продолжила работать.

Брат Розы Сергей Егорович (1911−1945) — сержант госбезопасности, следователь Архангельского УНКВД. Приезжал из Архангельска в деревню защищать маму, устраивал очные ставки по отцовским дебошам. Проживал с семьей в Молотовске (ныне Северодвинск). В 1940 году арестован за «превышение власти», дали 8 лет. Началась война, освобожден и направлен в спецотряд НКВД «Вперед» в Гомельскую область, в тыл врага, где был начальником разведки. Представлен к Ордену Красной Звезды, но в 1943 году арестован за «неисполнение приказаний, халатное исполнение обязанностей» и получил 10 лет лагерей. Подал апелляцию, Особое совещание НКВД приговорило его по тем же материалам к расстрелу. Роза пишет в дневнике, еще не зная о приговоре: «скорей всего покончу жизнь самоубийством, когда узнаю судьбу некоторых родных». Расстрелян через неделю после гибели сестры.

Брат Павел Егорович (1914−1997) закончил Архангельский лесотехнический институт, работая в годы войны в Игарке начальником лесобиржи раскрыл хищение леса англичанами и разведывательную группу японцев. Управлял трестом «Красдрев» в Красноярске, куда после войны переехали все оставшиеся в живых Шанины. В течении 20 лет заместитель председателя Хабаровского облисполкома. Работал с Л.П.Берией, А.И.Микояном, А.Н.Косыгиным.

На вопрос о Берии, ответил в 1990-х годах: «Нам легче тогда работалось. В стране была дисциплина. А сейчас забалтывается все!»

Брат Федор Егорович (1919−1942) — артиллерист, пропал без вести на Кавказском фронте в декабре 1942 года. В школьном музее указано «погиб под Керчью».

Брат Михаил Егорович (1922−1941) — пулеметчик, пропал без вести в декабре 1941 года на Лениградском фронте. В школьном музее указано «погиб под Малой Вишерой».

Брат Лассаль Егорович (1926−1927) умер в детстве от простуды попив холодной воды. Мать считала, что его смерть на ее совести.

Брат Марат Егорович (1928) — окончил техникум, руководил Красноярским и Камчатским ДОКами, член Союза журналистов, живет в Краснодаре. Пытался выяснить судьбу ордена Славы I степени, к которому незадолго до гибели представлялась Роза, но ответы МО СССР и РФ вплоть до сего времени были отрицательными. Считает, что из-за судьбы Сергея.

Сестра Юлия Егоровна (1931−2007), научена Розой читать и писать. После войны уехала в Красноярск.

Кроме своих детей семья воспитывала приемных детей — Разума, Елену и Степана Буториных.

Роза Егоровна Шанина (1924−1945) — обладала резким, прямолинейным характером, считалась волевой девушкой.

После школы, в 14 лет, без разрешения отца, ушла пешком за 200 километров в Коношу, откуда без вещей и денег уехала поступать в педучилище в Архангельск. Здание общежития педучилища еще сохранилось в Архангельске по адресу проспект Ломоносова 15. Сюда, на второй этаж, засидевшись у деревенских знакомых, Роза залезала ночью по связанным простыням. Подрабатывала нянечкой в садике, в годы войны ухаживала за раненными в госпитале, дежурила на крышах во время бомбежек. Добивалась призыва на фронт, в 1943 году призвана и направлена в Центральную женскую школу снайперов ЦК ВЛКСМ, которую закончила с отличием. Отказалась от должности инструктора школы, выбрав фронт.

С апреля 1944 на 3-м Белорусском фронте. На ее счету 59 уничтоженных фашистов, награждена Орденами Славы II и III степеней. 28 января 1945 года в ходе тяжелых боев в Восточной Пруссии с прорывающимися на Запад гитлеровцами, была ранена осколком в живот. По словам очевидцев: «Лежит на земле, умоляет: «Ребятушки, пристрелите меня скорее!» Обеими руками держит вываливающиеся внутренности разорванного осколком живота». Умерла в госпитале на следующий день. Сотрудники госпиталя «постарались похоронить ее по возможности хорошо. При выносе тела играли Шопена».

Была похоронена в поселке Ильмсдорф (ныне Ново-Бобруйск Калиниградской области) в отдельной могиле. Ситуация с перезахоронением в поселке Знаменское Калиниградской области запутанная.

Дневник — эпизоды боев и переживания молодой девушки окруженной боевыми офицерами, которые один за другим гибнут. Под конец Роза покинула взвод, и пошла на передний край — в атакующие подразделения. Похоже, что она искала смерти.

Последние строки ее дневника за 4 дня до гибели: «Снова ночью марш, сейчас темно, скоро рассвет, сижу у костра и пишу. Я не могу найти удовлетворения своему сердцу. Никому я не нужна».

Дневник был передан госпитальными работниками земляку Розы, уроженцу Архангельской области, редактору газеты 5-й армии, П.А.Молчанову. С ним Роза была знакома, дружила.

Мать узнав о смерти Розы сказала: «Может и к лучшему что погибла. Как бы она жила после войны — столько людей настреляла!».

Без таких как Роза Шанина Победы бы не было.

Вечная память!

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