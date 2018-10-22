Стали известны подробности содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО

Москва, , 11:01 — REGNUM Содержащиеся в следственном изоляторе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в разных камерах, у каждого из арестованных по одному соседу, передает телеканал «Россия 24».

Отмечается, что обвиняемые по делу в хулиганстве и побоях молодые люди соблюдают все правила нахождения в СИЗО и убирают санузлы в камерах по очереди с другими заключенными.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты 19 октября были переведены из карантинных камер СИЗО «Бутырка» в обычные.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно о двух драках в центре Москвы с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В первой пострадал личный водитель сотрудницы «Первого канала» — он был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами. Второй инцидент произошел в одном из кафе Москвы, где у спортсменов произошел конфликт с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

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