За год полиция Украины изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия

Киев, , 10:32 — REGNUM За 9 месяцев 2018 года украинские полицейские изъяли 1353 единицы огнестрельного оружия, заявил первый заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети Facebook.

Подразделения национальной полиции изъяли 55 гранатомётов, 71 автомат, 132 винтовки, 695 пистолетов 212 единиц самодельного и 188 единиц другого огнестрельного оружия, сказано в сообщении.

Также изъято почти 100 тыс. патронов и 195 килограмм взрывчатых веществ, рассказал Аброськин.

Он также отметил, что полицейские зафиксировали вдвое больше фактов незаконной продажи оружия по сравнению с 2017 годом.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине зафиксирован бурный рост незаконной торговли оружием. Эту проблему почувствовали даже в соседних странах, к примеру, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об укреплении границы с Украиной из-за потока криминального оружия, идущего из этой страны.

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