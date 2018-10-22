Глава Северной Осетии назвал виновных в пожаре на «Электроцинке»

Владикавказ, , 10:27 — REGNUM Виновными в пожаре на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии являются администрация предприятия и надзорные органы. Такое мнение высказал глава республики Вячеслав Битаров.

«Погиб сотрудник МЧС, пострадали люди. Предстоит установить причины возгорания и найти виновных. Но в любом случае ответственность за произошедшее ложится на администрацию завода и на компетентные надзорные органы», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам глава РСО-Алания, администрация завода «взяла на себя обязательства по исключению угроз безопасности для жителей республики». Однако со своими обязательствами не справилась, подчеркнул Битаров, вследствие чего и произошли такие трагические последствия.

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Напомним, крупный пожар произошел в ночь на 21 октября на одном из крупнейших предприятий Северного Кавказа — металлургическом заводе «Электроцинк», расположенном в городе Владикавказе. Пожар охватил территорию площадью около 4,5 тыс. квадратных метров. Возгорание тушили 145 человек. Погиб один пожарный, еще несколько человек получили травмы.

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