Понедельник, 22 Октября 2018 года
12:15:37 МСК

Глава Северной Осетии назвал виновных в пожаре на «Электроцинке»

Общество

Отвечать за пожар придется администрации завода, считает Вячеслав Битаров

Владикавказ, 22 октября 2018, 10:27 — REGNUM  Виновными в пожаре на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии являются администрация предприятия и надзорные органы. Такое мнение высказал глава республики Вячеслав Битаров.

«Погиб сотрудник МЧС, пострадали люди. Предстоит установить причины возгорания и найти виновных. Но в любом случае ответственность за произошедшее ложится на администрацию завода и на компетентные надзорные органы», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам глава РСО-Алания, администрация завода «взяла на себя обязательства по исключению угроз безопасности для жителей республики». Однако со своими обязательствами не справилась, подчеркнул Битаров, вследствие чего и произошли такие трагические последствия.

Читайте также: СК начал проверку после пожара на заводе «Электроцинк»

Напомним, крупный пожар произошел в ночь на 21 октября на одном из крупнейших предприятий Северного Кавказа — металлургическом заводе «Электроцинк», расположенном в городе Владикавказе. Пожар охватил территорию площадью около 4,5 тыс. квадратных метров. Возгорание тушили 145 человек. Погиб один пожарный, еще несколько человек получили травмы.

Читайте также: Премьер-министр РСО-Алания перенес кабинет на территорию сгоревшего завода

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить