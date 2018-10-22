Якутские энергетики прошли обучение на случай военных конфликтов и ЧС

Якутск, , 10:04 — REGNUM Специалисты компании Сахаэнерго (входит в Якутскэнерго) приняли участие в учебном мероприятии, посвященном гражданской обороне — лекцию о действиях в случае возникновения военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций прочитал подполковник МЧС России Семен Кугдаров. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Во время занятия представитель ведомства рассказал об истории создания и развития Гражданской обороны в Якутии и о том, как исторические события влияли на нее. Пояснил, что ГО — это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях. Лекцию завершили повторением инструктажа и отработкой надевания противогазов.

В свою очередь, главный специалист Группы ГО и ЧС Сахаэнерго Борис Сивцев сообщил, что основными задачами обучения населения в области гражданской обороны являются получение знаний об опасных факторах, изучение способов защиты при военных конфликтах и при возникновении чрезвычайных ситуаций. По его словам, учебные мероприятия направлены и на совершенствование знаний и умений при проведении аварийно-спасательных работ.

Завершая работу, Кугдаров сообщил, что сотрудничество с компанией Сахаэнерго проводится на постоянной основе и пожелал энергетикам успехов в нелегком труде.

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