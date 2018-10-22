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В России не хватает лекарств для тежелобольных – Минздрав назвал причины

Общество

В 2017 году противоопухолевые препараты отсутствовали в 70 регионах страны

В России не хватает лекарств для тежелобольных – Минздрав назвал причины
Иллюстрация: Tiensmed.ru
Лекарства

Москва, 22 октября 2018, 10:00 — REGNUM  В России пациенты, которые получают льготные жизненно важные лекарства, продолжают испытывать проблемы с их нехваткой. Зачастую они вынуждены приобретать «бесплатные» медикаменты за свой счёт. При этом количество жалоб на врачей, которые отказываются выписывать положенные льготникам препараты, с каждый днём растёт, пишут «Известия».

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В России снизились цены на жизненно важные лекарства

Так, в частности, в 2017 году Росздравнадзор констатировал в 70 регионах отсутствие в льготной продаже противоопухолевых средств мелфолан, сунитиниб и бортезомиб. Препарата, который лечит рак груди, — трастузумаба не нашлось в 64 субъектах РФ.

Кроме того, регулярные перебои в регионах возникают с препаратами для антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных. 2018 год не стал исключением. Причиной, как отмечает издание, стали некорректные сроки поставки, которые в ряде аукционов указал Минздрав как централизованный закупщик. В результате лекарства заканчиваются задолго до того, как СПИД-центры получают новую партию.

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Правительство РФ расширило список жизненно важных лекарств на 2018 год

При этом в Минздраве РФ основой причиной перебоев в лекарственном обеспечении пациентов называют плохую организацию со стороны местных органов исполнительной власти. По данным ведомства, количество отсроченных рецептов за последний год сократилось почти в пять раз. Однако 5 тыс. пациентов всё ещё ждут льготных лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2018 год перечень жизненно важных лекарств был существенно расширен по решению правительства России. Список был дополнен ещё 60 наименованиями и восемью формами препаратов для уже существующих в перечне. Кроме того, существенно расширился перечень лекарств для льготников — в него добавлено 25 наименований препаратов и две формы, а также включены три наименования дорогих препаратов.

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Программа дополнительного лекарственного обеспечения
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