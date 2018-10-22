В Казахстане бывшего начальника тюрьмы приговорили к трем годам колонии

Астана, , 09:58 — REGNUM Байконурский районный суд № 2 приговорил бывшего начальника колонии строгого режима Нурлана А. к трем годам колонии-поселения за покровительство осужденному, сообщает 22 октября издание Informburo.

Бывший начальник колонии призван виновным по статье «Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц».

Заместитель начальника колонии Талгат М. приговорен к двум годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник колонии строго режима и его заместитель создавали комфортные условия для бывшего председателя правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Талгата Ермегиева, который отбывал наказание в колонии в 2016 и 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане гособвинитель запросил 7 лет тюрьмы для бывшего начальника колонии