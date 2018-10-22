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Жириновский призвал СМИ не делать из трагедии в Керчи «Колумбайн»

Общество

В результате трагедии в Крыму погиб 21 человек

Жириновский призвал СМИ не делать из трагедии в Керчи «Колумбайн»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 22 октября 2018, 09:51 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерегает от смакования подробностей убийства студентов колледжа в Керчи.

«Показ по телевидению кадров расстрела людей в Керченском политехе — это, конечно, ошибка… Зачем же делать из керченского побоища новый, наш русский «Колумбайн» и «заражать» новых и новых ребят вирусом кровожадности?» — рассуждает Жириновский.

Он отметил, что многие сравнивают трагедию в Керчи с расстрелом в 1999 году в американской школе «Колумбайн» — именно это название стало нарицательным и подтолкнуло проблемных подростков по всему миру к кровавым «ремейкам».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, более 50 получили травмы. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен керченский убийца на пустыре, который он использовал в качестве полигона, где оттачивал навыки убийств. Незадолго до трагедии Владислав Росляков пришел на место и сжег свои личные вещи: тетради, фотографии, флешки, сим-карту, а также Библию.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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