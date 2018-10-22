Космических войск США еще нет, но товары с их символикой – хит продаж

Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Хотя план президента США Дональда Трампа создать военно-космические силы пока находится в стадии разработки, товары с символикой не существующих пока войск стали расходиться с удивительной быстротой, сообщает американское издание The Washington Times.

Так, в штате Западная Вирджиния доходы с продаж одежды с символикой военно-космических войск идут на финансирование Республиканской партии в округе Вуд. Торговля идет так активно, что подобные майки пропадают с полок магазинов довольно быстро. В штаб-квартире партии в округе, а также на их сайте такие майки продаются по цене $15.

«Они продаются очень быстро. Все, что имеет символику космических войск Трампа, — это кич, это весело», — указывает председатель отделения Республиканской партии в округе Вуд Роб Корнелиус.

При этом популярность таких товаров не ограничивается политическими предпочтениями. Такие компании, как Amazon, Etsy, TeePublic и Pop Threads, предлагают широкий спектр таких товаров. Майки, толстовки, кепки, кружки, нашивки и стикеры с целым набором логотипов и изображений космических войск. Продаются даже такие товары, которые являются прямой насмешкой над Трампом. Большей всего популярностью эта продукция пользуется у молодого поколения.

Напомним, о необходимости создания собственных космических войск США Трамп заявил в июне нынешнего года. Это нужно, чтобы Вашингтон «не плелся» в этой области Россией и Китаем.

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